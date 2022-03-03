Экипаж состоял из русских и украинцев. Значительная часть моряков, вероятно, погибла.

Возле Одессы в результате вражеского обстрела затонуло торговое судно Helt (флаг Панама).

Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Отмечается, что торговое судно Helt находилось у входа в Одесский залив, после огневого удара оно раскололось и пошло ко дну.

Экипаж состоял из шести человек – четырех украинцев и двух россиян. Из них двое, которые были на стороне накренившегося судна, прыгнули за борт в спасательную лодку. Это повар и боцман. Сейчас они пытаются против высокой волны грести к берегу. Другие моряки, вероятно, погибли.

Сейчас спасательная операция невозможна, поскольку Одесский порт находится под прицелом кораблей РФ.

Следует отметить, что Reuters пишет, что грузовой корабль Helt принадлежит Эстонии. Он затонул после взрыва

"Судно затонуло. Двое членов экипажа находятся во плоти на воде, а еще четверо пропали без вести. Я не знаю, где они сейчас", - сообщил директор Таллиннского агентства Vista Shipping Agency Игорь Ильвес.

Он считает, что судно могло попасть на мину.