Увидев такие сухпайки, украинский военный обратился к российским матерям и солдатам.

Российских военных отправили воевать против Украины и дали им сухпайки, срок которых истек еще в 2015 году.

Соответствующее видео распространили в сети.

Коробки с надписью "Военторг. Индивидуальный рацион питания" показал на видео украинский военный.

"Срок годности - 2015 год. Просроченные пайки! Российские солдаты, обращаюсь к вам и вашим матерям. Какими нужно быть дебилами вашим генералам, чтобы снабжать свою армию просроченными пайками. Сейчас февраль 2022 года. Вы в Украине. Вы погибаете в Украине непонятно за что. Вас еще снабжают просроченными пайками.

Матери российские, заберите своих детей отсюда, пока мы не побили здесь всех их, пока они не сгнили здесь", - сказал защитник.

Ранее украинские военнослужащие задержали первого бурята, принявшего участие в российском вторжении в нашу страну в 2022 году.

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