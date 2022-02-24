Войска РФ выискиваются у колонны и готовятся к нападению.

Войска Российской Федерации выехали из оккупированного Крыма и намерены сделать удар на Херсон и Мелитополь, украинские Вооруженные силы готовятся отражать наступление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге, который состоялся в помещении ОП, сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Правда заключается в том, что в настоящее время, по предварительным данным, прошли перешеек с Крымским полуостровом и развивают наступление, но медленно в двух направлениях. Первое - это на Мелитополь. Второе - на Херсон. Они сейчас выстраиваются в походные колонны и готовятся к движению. Там есть наши войска, они будут сопротивляться. Они занимают оборону", - подчеркнул Арестович.

"Там не будет легко. Мы будем их останавливать", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: