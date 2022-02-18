По словам экс-министра обороны, российские военные устали от постоянного напряжения и не хотят воевать с Украиной.

Российские войска, которые стянули к границе с Украиной, сегодня находятся в деморализованном состоянии.

Об этом заявил генерал армии, экс-министр обороны Украины Виталий Радецкий в эфире ток-шоу "Гордон".

Он также утверждает, что военнослужащие РФ выступают против войны с Украиной.

"Я учился со многими россиянами и сегодня поддерживаю связь с теми, которые учились в академии Фрунзе, в академии Генерального штаба вместе со мной. Они сейчас - некоторые руководят, некоторые не руководят, на второстепенных должностях. Сегодня войска измотанные, уставшие и уже деморализованные. Потому что сегодня та "колотнеча", которая имеет место на российской территории вдоль границы, начиная от Беларуси и заканчивая сюда, к Харькову, - постоянное напряжение. И они - все эти люди - говорят: "Нам эта война, эти маневры не нужны", - рассказал генерал.

Угроза российского вторжения в Украину

Россия сосредоточила у границ с Украиной более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному вторжению.

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Вместе с тем МО РФ 15 февраля заявило о якобы начале отвода войск к местам постоянной дислокации. Хотя в НАТО это не подтверждают.

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Белом доме во вторник, в свою очередь, ответил, что угроза вторжения остается вполне возможна.

На фоне опасений, что РФ решится на новое вторжение в Украину, США и Европа начали работать над масштабным пакетом санкций, призванным сдержать Россию от нападения на Украину.