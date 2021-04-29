Жителей оккупированного Симферополя спросили об их отношении к милитаризации Крыма и страхе вооруженного конфликта.
Об этом идет речь в сюжете "Крым.Реалии".
Одна из опрошенных заявила, что выступает против "военизации". "Чем больше оружия - тем хуже... Страха военной угрозы нет", - заявила она.
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Другой крымчанин заявил, что относится к милитаризации полуострова спокойно и не верит в "конфликты с Украиной". Еще одна опрошенная заявила, что слышала о переброске вооружения в Крым. "Это не у нас надо спрашивать, а мы должны спрашивать", - утверждает она.
"Я думаю, что политики наши решат этот вопрос мирным путем. Войны никто не хочет", - добавила еще одна женщина.
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Оккупация Крыма: справка УНИАН
- Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.
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