Жители Запорожья вывесили плакат на биллборде.

Известный одесский журналист, участник боевых действий российско-украинской войны Сергей Братчук в своем Telegram-канале опубликовал фотографию биллборда с плакатом, который вывесили жители Запорожья.

Как пишут сами местные жители в социальных сетях, они готовы убивать и выгрызать глаза оккупантам, если те двинутся в сторону моста, построение которого они ждали 18 лет.

"Русня, поцарапаете мост - бабурчане вас на вилах вынесут. Я предупредил", - пригрозили жители города оккупантам с помощью плаката.

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