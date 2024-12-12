Российские оккупационные войска продвигаются в направлении Покровска Донецкой области. В случае потери города, может посыпаться фронт в Днепропетровской области.
Как отметил в эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов, сейчас на Днепропетровщине надо строить фортификации и оборонительные рубежи, рыть окопы для Сил обороны. И начинать такую подготовку надо было значительно раньше, говорит эксперт.
"Посмотрим, с чем Днепропетровская областная военная администрация пришла сегодня к критической черте, когда нужно отвечать за то, готов ли сегодня регион к обороне от агрессора", – добавил он.
По словам Жданова, россиянам для начала вторжения на территорию Днепропетровщины нужно во-первых прорвать оборону украинских войск, а во-вторых – как минимум захватить Покровск.
Сейчас оккупация этого населенного пункта в Донецкой области является задачей №1 для оккупационных войск РФ. Если бы это не было целью противника, то Россия пыталась бы прорываться на других направлениях и действительно нацеливалась бы на Днепропетровщину, считает эксперт.
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На Покровском направлении бои носят исключительно жесткий характер, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, враг преобладает прежде всего в живой силе – россияне бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск. В свою очередь, украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери.
Между тем в Пентагоне предупредили, что уже в ближайшие дни российские оккупанты могут снова атаковать Украину ракетой "Орешник".