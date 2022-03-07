Президент подчеркнул, что Украина ждет очищения неба.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Президент напомнил, что ночью оккупанты ударили по жилым районам Николаева из реактивной артиллерии, по спальным районам Харькова и по другим городам.

"Никакого военного смысла. Просто террор. Держат в заложниках жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, многих других городов и городков и поселков, которые окупанту удалось захватить. Временно - пока не получат наказания. А они получат. Наши Вооруженные силы знают, как это делать", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что враг уставший и деморализованный.

"Они пришли на нашу землю искать то, чего здесь никогда не было, - трусости, согласия на рабство. Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома, и это понятно..., ракеты, авиабомбы, "Грады", минометы против людей. Ощущение, будто это в другой стране. Но это в нашей стране, которая всегда хотела мира более всего", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также спросил: "Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены?" "Мы ждем решения - очистки неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине, а себе, чтобы доказать, что человечность одержит победу как можно быстрее", - заявил президент.

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