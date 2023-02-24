Президент подчеркнул, что благодаря нашим защитникам и защитницам Украина крепко стоит, борется и живет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зло все еще рядом, но битва с ним закончится победой Украины. Он напомнил, что именно благодаря украинским воинам Украина стоит крепко и живет.

"Украинские военные, которые защищают всех нас на передовой, – они номер один. Именно благодаря нашим защитникам и защитницам Украина стоит крепко, борется, живет. Спасибо всем нашим воинам – живым и тем, кого с нами, к сожалению, уже нет, – за их мужество", – отметил Зеленский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что зло все еще рядом, и битва продолжается.

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"Но мы точно знаем, что она закончится нашей победой", – написал президент.

Война в Украине: актуальные новости

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин все еще хочет оккупировать Киев. И такие идеи оккупантов касаются всей территории нашей страны.

В то же время Украина нашла способ наносить удары в тыл россиян, о чем свидетельствует серия взрывов в Мариуполе. Согласно сообщениям, ударов, кроме Мариуполя, также подверглись оккупированные Россией районы Донецкой, Луганской и Херсонской областей. То, как украинским силам удалось их поразить, до сих пор является интригой.

Кроме того, в оккупированном Крыму на радиостанциях прозвучало обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова. Он подчеркнул, что Крым, Донбасс и весь юг Украины навсегда вернутся домой.

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