Вооруженные силы Украины продолжают активно отбивать мощные атаки противника по городам. Враг атакует все направления, но украинские защитники дают решительный отпор.
Об этом говорится в вечерней сводке ВСУ.
В течение дня украинцам удалось отбить атаки в Харькове, город под контролем Украины. Уничтожено много российской техники: танки, бронемашины и тому подобное. Есть повреждения жилых домов и пострадавшие.
Суммы под контролем защитников Украины. В течение дня зафиксированы обстрелы из артиллерии, есть пострадавшие. ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян взяты в плен.
В Луганской области продолжаются попытки врага захватить населенные пункты, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. Выйти на рубеже Луганской и Донецкой областей россиянам не удалось, украинское войско держит крепкую оборону.
В Ахтырке украинская армия помешала намерениям противника захватить город. Поврежденная местная ТЭЦ по состоянию на сейчас уже возобновила свою работу. В результате обстрелов погибли 6 человек.
В Волынской области оккупанты прибегают к демонстрационным действиям со стороны Беларуси.
В Скадовске и возле Херсона в Голой Пристани противнику временно удалось выйти на рубежи. Ведутся ожесточенные бои, Силы обороны не дают врагу закрепиться.
В Черном море Воздушные Силы ВСУ уничтожили российский военный самолет Су-30 СМ. Продолжается оборона южной границы Украины.