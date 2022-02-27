В некоторых случаях враг отступает под натиском украинской армии.

Вооруженные силы Украины продолжают активно отбивать мощные атаки противника по городам. Враг атакует все направления, но украинские защитники дают решительный отпор.

Об этом говорится в вечерней сводке ВСУ.

В течение дня украинцам удалось отбить атаки в Харькове, город под контролем Украины. Уничтожено много российской техники: танки, бронемашины и тому подобное. Есть повреждения жилых домов и пострадавшие.

Суммы под контролем защитников Украины. В течение дня зафиксированы обстрелы из артиллерии, есть пострадавшие. ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, двое россиян взяты в плен.

В Луганской области продолжаются попытки врага захватить населенные пункты, продвигаясь из Белгорода в Старобельск. Выйти на рубеже Луганской и Донецкой областей россиянам не удалось, украинское войско держит крепкую оборону.

В Ахтырке украинская армия помешала намерениям противника захватить город. Поврежденная местная ТЭЦ по состоянию на сейчас уже возобновила свою работу. В результате обстрелов погибли 6 человек.

В Волынской области оккупанты прибегают к демонстрационным действиям со стороны Беларуси.

В Скадовске и возле Херсона в Голой Пристани противнику временно удалось выйти на рубежи. Ведутся ожесточенные бои, Силы обороны не дают врагу закрепиться.

В Черном море Воздушные Силы ВСУ уничтожили российский военный самолет Су-30 СМ. Продолжается оборона южной границы Украины.