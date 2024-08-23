По словам Фирсова, задача украинских защитников - разбить врага именно перед Покровском и Мирноградом.

Города Покровск и Мирноград Донецкой области – это ключевые пункты для российских оккупантов на пути к стратегически важной Днепропетровской области. Поэтому украинские защитники должны разбить врага перед этими населенными пунктами и не подпустить его ближе, заявил главный сержант 109 бригады роты ударных БПЛА Егор Фирсов.

"По общему правилу, любые продвижения и территориальные изменения комментирует Генштаб. Но от себя скажу, что до Покровска линия боевого соприкосновения достаточно близко. То есть туда может дострелить уже ствольная артиллерия", – акцентировал он в эфире телемарафона.

Военный добавил, что именно поэтому жители Покровска должны прислушиваться к военно-гражданской администрации и постепенно выезжать, чтобы дать возможность украинским защитникам спокойно выполнять свою работу.

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"В городе будет очень сложно. Враг будет продолжать давить на Покровское направление, засыпать всем чем может – артиллерией, ракетами и КАБами. Поэтому просьба: оставьте военным возможность вести свои функции, людям надо выезжать. Я убежден, когда-то все люди вернутся, но сейчас там очень жарко", – отметил главный сержант.

Он рассказал, что российские оккупанты продолжают использовать тактику штурмов малыми группами, пехотными группами и усиливают свои действия авиационными ударами с КАБами. Противник преобладает в живой силе, потому что постоянно пополняет свои ряды, проводит ротацию.

"Враг усиливается любыми силами, начиная от спецгрупп и заканчивая обычной пехотой. В принципе, по ним мы отрабатываем своими дронами. Но, если исключить авиацию, авиационные бомбы, КАБы, я убежден, что противник не взял бы и не возьмет Покровск, Мирноград. То есть это фактически невозможно. Очень выгодно держать оборону в городе", – отметил военный.

По словам Фирсова, для российских оккупантов Мирноград и Покровск являются ключевыми городами, которые значительно больше чем Авдеевка и Бахмут. Это последняя агломерация вблизи Днепропетровской области.

"За Покровском и Мирноградом только поля, посадки. И дальше уже Днепропетровская область вместе с Днепром и Павлоградом. Поэтому для противника это приоритетное направление. И наша задача – командование постоянно акцентирует внимание – чтобы противник был разбит перед именно этими городами и не впустить врага ближе к этим городам", – подчеркнул он.

Кроме того, Фирсов поделился своим мнением по поводу заявлений некоторых политиков о том, что украинские силы якобы оттягивают с рубежей на Покровском направлении. Он заметил, что не может говорить за весь фронт, но часто слышит странные заявления людей, "которые далеко не на фронте и, возможно, никогда здесь не были".

"Часто эти заявления не соответствуют действительности. И я, например, со своей стороны, со стороны нашей точки взлета, со стороны нашей бригады, не видел и даже не слышал того, что мы куда-то оттягиваем силы. Более того, я скажу в общем, что я по крайней мере вижу усиление и попытки оперативно-тактического и стратегического командования усилить именно Покровское направление. Чем больше подразделений, особенно дееспособных, здесь будет, тем нам будет легче. У всех нас, особенно подразделения БПЛА, настроение очень боевое. Со мной ребята служат те, кто непосредственно из Покровска и Мирнограда. Поэтому это для них дело жизни и чести – защитить свои родные города. Будем делать все, что от нас зависит", – резюмировал Фирсов.

Ситуация на фронте

Покровское направление остается самой горячей точкой фронта, там российские оккупационные войска концентрируют больше всего своих атак.

Как пишет The Economist, Россия уже в 10 км от Покровска Донецкой области и близка к захвату города. В материале отмечается, что город с населением 59 000 человек в течение последнего месяца оказался под серьезной угрозой, а у местного населения остался всего одна-две недели для эвакуации.

На днях в Bild писали, что российские оккупанты подошли к Покровску на 7-8 километров. В начале года это было 38 км. По мнению военного аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, ситуация в Донецкой области является "катастрофической" для Украины.

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