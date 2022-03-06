Украинцев предупреждают о возможном ракетном ударе.

Во многих городах Украины сейчас слышно сирены. Жителей просят немедленно проследовать в укрытия и придерживаться мер безопасности в военное время.

На данный момент в стране есть угроза ракетного удара. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Лубнах, Светловодске, Каменьце-Подольском, Умани, Староконстантиновке, Хмельницком, Житомире, Коростене, Василькове, Белой Церкви, в Кировоградской области, Вознесенске, Волынской области, а также в Сумской и Ровенской областях, в Гостомеле и Виннице.

А также взрывы слышны в Киеве. Поэтому жителям столицы также рекомендуется сидеть в укрытии.

Вас также могут заинтересовать новости: