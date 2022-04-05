По сути, власти РФ выдали своим солдатам разрешение на грабежи в Украине.

В Уголовном кодексе Российской Федерации больше не предусмотрено наказание за мародерство. Соответствующую статью декриминализовали.

На изменение в законодательстве России обратил внимание советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в личном Telegram-канале.

Он опубликовал скриншот с выдержкой из УК РФ. На картинке описывается статья 266 "Мародерство". Ранее в России за похищение вещей на полях сражений наказывали лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. А сейчас под этой статьей стоит примечание: "Уголовным кодексом РФ данный состав преступления декриминализован". То есть российских солдат не будут судить за тысячи украденных вещей в Украине.

Война в Украине: мародерства врага

Российские интервенты массово воровали ценные предметы, технику и бытовые вещи украинцев. Свидетельства мародерств поступали уже в первые недели войны.

После отхода с Киевской и Черниговской областей на территорию Беларуси оккупанты устроили рынок с продажей краденных предметов, а также активно отправляли наворованное к себе домой.

Солдаты РФ гребли все подряд. Жительница Сумщины рассказала, что у ее сына забрали носки, трусы, постельное белье и полотенца.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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