На кадрах видны масштабы разрушений жилых кварталов и последствия бомбардировок.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали, как выглядит Гостомель после освобождения от российских оккупантов.

Видео появилось в Facebook Генштаба.

На кадрах, датированных 4 апреля, видно, последствия длительной бомбардировки жилых кварталов города. Разрушена инфраструктура и сожжены машины.

Русские беспощадно уничтожали город, понимая невозможность его долговременной оккупации.

Напомним, что Гостомель освободили от оккупантов вслед за Ирпенем. Город стал одной из самых горячих точек российско-украинской войны. Там бои не прекращались ни на день: враг издевался над мирным населением, занимался мародерством.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что мир должен ужаснуться от того, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области.

В первые дни войны российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации - легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. На момент вторжения он был на ремонте, а потому не успел вылететь из Украины.

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