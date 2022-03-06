Это произошло сегодня, 6 марта.

Народный депутат Украины Ирина Геращенко сообщила, что сегодня украинские ПВО сбили российскую крылатую ракету над детской больницей "Охматдет".

"В больнице, где остаются тяжелобольные дети, повреждены окна и двери. Это второй за последние два дня обстрел "Охмадета". Рашистские орки, горите в аду", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Напомним, по состоянию на 5 марта 2022 года российские оккупанты потеряли 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 44 самолета и 48 вертолетов.

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