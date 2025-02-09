Западные военные инструкторы часто имеют более низкий уровень квалификации, чем украинцы, которые приехали к ним учиться.

Во время обучения за рубежом украинским военным иногда приходится самим выступать в роли инструкторов для западных коллег, которые порой не разбираются в собственном оружии. Об этом в интервью "Армия TV" рассказал командир взвода 15-й бригады оперативного назначения "Карадаг" Нацгвардии Украины Василий "Петрович" Гречко.

По его словам, западные пушки отличаются от советских лучшей точностью, но являются менее надежными и быстрее выходят из строя. В частности Гречко жалуется, что итальянская 105-миллиметровая пушка Melara, с которой имеет дело его подразделение, требует постоянного техобслуживания во время активных боев.

"Десять выстрелов - половина болтов уже раскрутилась. Мы уже сами ее дорабатывали, валы сами закаляли ребята. Сделали вал - венец начинает выходить из строя. А это все - время", - жалуется военный.

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Гречко также признался, что этот опыт не прошел даром. Когда украинские артиллеристы поехали на "повышение квалификации" в Италию, получилось так, что именно украинцам пришлось учить итальянцев обслуживать их же итальянскую пушку.

"Они [итальянские артиллеристы] ее визуально видят: "Вау, какая пушка!" Как она работает, что там разбирается - они понятия не имели. Все наши ребята им рассказывали", - вспоминает военный.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинские военные успешно применяют в Курской области ту же тактику, к которой прибегали сами россияне в своих самых успешных наступлениях. Однако украинцы привнесли свою "изюминку".

Также мы рассказывали, почему Украина не бьет по открытым базам хранения танков в РФ. Тысячи российских бронемашин спокойно себе стоят во всем известных местах под открытым небом, но ни одной попытки уничтожить их до сих пор не было.

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