В Украине продолжают собирать и готовить материалы о российских военных преступлениях для передачи в Международный уголовный суд в Гааге.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в эфире информационного телемарафона.
"Записываем все пропагандистские эфиры. Мы готовим материалы в Гаагу", - сказала она.
Также Герасимьюк рассказала, как продвигается борьба с российской пропагандой в других странах.
"Считаю, что мы побеждаем в информационной войне. Обратились к зарубежным коллегам с призывом закрыть вещание для российских пропагандистов. Примерно 10 иностранных регуляторов запретили российские каналы. Активно выступает Литва и Грузия. Например, "Russia Today" выброшена из вещания во всей Европе", - отметила она.
По словам Герасимьюк, Украина требует от мира выключить все российские пропагандистские телеканалы.
"Требуем отключения других, ведь они все пропагандисты. Зато открыты новые возможности для вещания украинских СМИ – Литва и Польша уже открыла вещание для наших каналов, Франция - медлит", - добавила председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.