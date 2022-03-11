Сейчас записываются и собираются российские пропагандистские материалы к рассмотрению в международных судах.

В Украине продолжают собирать и готовить материалы о российских военных преступлениях для передачи в Международный уголовный суд в Гааге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в эфире информационного телемарафона.

"Записываем все пропагандистские эфиры. Мы готовим материалы в Гаагу", - сказала она.

Также Герасимьюк рассказала, как продвигается борьба с российской пропагандой в других странах.

"Считаю, что мы побеждаем в информационной войне. Обратились к зарубежным коллегам с призывом закрыть вещание для российских пропагандистов. Примерно 10 иностранных регуляторов запретили российские каналы. Активно выступает Литва и Грузия. Например, "Russia Today" выброшена из вещания во всей Европе", - отметила она.

По словам Герасимьюк, Украина требует от мира выключить все российские пропагандистские телеканалы.

"Требуем отключения других, ведь они все пропагандисты. Зато открыты новые возможности для вещания украинских СМИ – Литва и Польша уже открыла вещание для наших каналов, Франция - медлит", - добавила председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

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