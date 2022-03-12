По меньшей мере двое российских военных погибли.

Сумская тероборона голыми руками остановила три русских танки и самоходную артиллерийскую установку.

Об этом ночью 12 марта сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

"Тероборона Сумщины оказывает сопротивление ежедневно: собирает трофеи и обезвреживает врага! 16-й день войны. Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила три танка фашистской России и одну САУ. По меньшей мере двое 200-х "жареных чебуреков", - написал глава ОВА.

Ранее УНИАН рассказывал, какая ситуация сложилась на фронте в Украине по состоянию на 11 марта. В частности, российские войска осуществили бомбардировки приграничных населенных пунктов на территории Беларуси. А стратегические бомбардировщики РФ выпустили крылатые ракеты по объектам в Луцке, Днепре и Ивано-Франковске.

Ракетами в Луцке Россия убила 4 человек, 6 ранила и полностью уничтожила аэродром.

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