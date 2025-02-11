По мнению украинских военных, ближайшая цель противника - выход к границам Днепропетровской области.

На Новопавловском направлении российские оккупанты готовятся к генеральному штурму последней линии инженерно-фортификационных сооружений на границе Днепропетровской области. Об этом сообщает 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ.

"Основной акцент сделан на направление Серебряное-Троицкое-Горохово и Новоелизаветовка-Котляровка. Цель - выход к границам Днепропетровской области, штурм линии обороны на рубеже Сергеевка-Новоподгородное-Муравка-Дачное и выход на оперативное пространство", - считают украинские военные.

Также говорится, что одна из задач противника - не дать ВСУ возвести полноценные линии обороны в глубине области.

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"Тем более благодаря многочисленным публикациям и общественному резонансу, часть новых линий инженерно-фортификационных сооружений на юге начали разворачивать на 90 градусов и готовить к отражению наступления ВС РФ на востоке", - отмечают в бригаде.

В этом подразделении ВСУ также считают, что одновременно россияне "выравнивают" линию фронта в Андреевке, которая уже фактически захвачена, а фокус боевых действий перенесен на север от дороги Донецк-Запорожье.

"Южнее штурмовые действия не прекращаются, но носят спорадический характер. Практически сокращены систематические атаки с рубежей Новый Комар-Раздольное-Зеленовка. Этот участок замер и ждет развития событий на севере", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, российская армия перебрасывает со стороны Донецка гусеничную технику, на которой даже нет тактической маркировки. Как пояснил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, нетипичное перемещение в направлении Розовско-Пологовской агломерации может свидетельствовать о том, что россияне пытаются сформировать резерв и потенциальную ударную группировку в Запорожской области. В частности, по линии боевого соприкосновения в районе Гуляйполя - Новопавловское направление.

По мнению Андрющенко, враг начал формировать определенный резерв в районе Никольской громады Мариупольского района, это Новопавловское направление, и основная часть - это Розовский район, и Пологовский район.

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