Российские войска понесли значительные потери, интенсивность боевых действий снизилась.

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что российские оккупанты сосредотачивают силы для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

Об этом министр обороны написал в социальной сети Facebook по итогам прошедших 11 суток героического сопротивления.

"Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь - на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Не теряем бдительность! Российские войска везде получат жесткий отпор", - подчеркнул Резников.

Также он отметил, что оккупанты пытаются задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом.

"Руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. Это непросто. Ведь российские террористы не держат слово. Нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут", - добавил министр.

Вместе с тем Резников сообщил, что более 140 тысяч украинцев, преимущественно мужчин, вернулись из Европы. Десятки тысяч влились в ряды Сил территориальной обороны.

"Уже более 20 тыс. обращений от иностранцев, которые готовы приехать в Украину и защищать мир от русских нацистов на украинском фронте. Чтобы кремлевское зло не распространялось", - добавил он.

"Время, когда российская армия, призывники начнут прятаться по всем погребам России, чтобы только их не отправили на войну с нашими защитниками и защитницами, стремительно приближается", - подчеркнул Резников.

Он заверил, что украинской войска вернут под контроль все временно захваченные города и села.

"Херсон, Каховка, Мелитополь, Бердянск и Геническ показали, что оккупантам лучше убраться, пока не поздно", - заявил министр.

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