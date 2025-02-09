На Купянском направлении оккупанты пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Силы обороны нанесли удар и уничтожили врага.

Как сообщили в ОСУВ "Хортица", на Купянском направлении армия врага проводила наступательные действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово.

"Неподалеку Двуречной были заблаговременно обнаружены попытки противника переправить личный состав через реку Оскол. Нанесено огневое поражение, оккупанты уничтожены", - отметили в "Хортице".

Кроме того, на Харьковском направлении враг атаковал позиции ВСУ в Волчанске, но понес потери и отошел.

Ситуация на Харьковщине

Силы обороны имеют огневой контроль над логистическими путями оккупантов на Волчанском направлении, заявил офицер 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко "Историк". "Российские оккупанты используют достаточно широкий спектр огневого поражения. Это ствольная и реактивная артиллерии, это дроны-бомберы, FPV также. Учитывая это, а также погодные условия, нашим бойцам чрезвычайно сложно на линии боевого соприкосновения, но оборону держим крепко", - отметил "Историк".

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