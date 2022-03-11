По его словам, противник в течение суток не совершил ни одного существенного продвижения, остановлен практически на всех направлениях нашими ракетными авиационными ударами и ударами наземных частей.

Недавние ракетные удары по аэродромам – это месть оккупантов за мощные удары по их авиации.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

"Военно-политическая ситуация вокруг Украины остается управляемой руководством Украины, руководством Вооруженных сил и сил обороны. Противник в течение суток не совершил ни одного существенного продвижения, остановлен практически на всех направлениях нашими ракетными авиационными ударами и ударами наземных частей. Севернее и западнее Киева была контратака украинских войск", - сообщил Арестович.

По его словам, такие же контратаки были на харьковском направлении.

"В течение ночи наша авиация наносила мощные удары по скоплению врага. И именно в виде мести противник нанес ракетные удары по аэродромам Луцка, Ивано-Франковска, по Киевской, Харьковской, Полтавской областям, по Днепру. Это попытка прекратить действия нашей авиации, но поскольку профессиональная подготовка российской армии известна, большинство этих ударов попало по гражданским целям", - сказал он.

Арестович подчеркнул, что вся ситуация будет решена, а на поле боя – "ВСУ и другие силы обороны поставят точку в агрессии РФ".

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