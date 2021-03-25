Россия продолжает препятствовать мирному процессу, включая в рамках Трехсторонней контактной группы.

Россия должна сосредоточиться на выполнении своих обязательств в рамках Минских договоренностей, а не перекладывать с себя вину за агрессию на востоке Украины.

Об этом заявила поверенная США в ОБСЕ Кортни Остриан во время своего выступления на заседании организации, передает Голос Америки.

"Российские чиновники часто указывают, что Украина стремится выйти из Минских договоренностей, несмотря на мощные усилия и прогресс, который был достигнут украинской стороной с целью выполнения своих обязательств. Вместо того, чтобы откровенно перекладывать вину, Россия должна сосредоточиться на собственных обязательствах в рамках Минска, обязательствах, которые она взяла на себя подписав Минский протокол и Меморандум в сентябре 2014 года", - подчеркнула Остриан.

По ее словам, представители России в ОБСЕ постоянно отрицают роль своей страны в конфликте, а Россия продолжает препятствовать мирному процессу, включая переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы.

Дипломат призвала Россию приказать своим оккупантам, которых она обучает и вооружает, и вместе с которыми воюет, сложить оружие, расформировать незаконные военные формирования и устранить российское оборудование с территории Украины. Также Россия должна немедленно прекратить установление новых мин, начать содействовать безопасной доставке гуманитарной помощи на контролируемые РФ территории востока Украины. Кроме этого, отдать полный контроль за международно признанной границей между Украиной и Россией.

В этом месяце начался восьмой год агрессии России против Украины, которая привела к гибели 13000 человек и более 1,4 миллиона заставили покинуть свои дома, отметила чиновник.

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В своем заявлении Остриан также выразила обеспокоенность из-за репрессий России в оккупированном Крыму и засвидетельствовала поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться приверженцем Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В связи с этим в МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

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Автор: Александр Топчий