Он приехал в Украину вместе со своими сослуживцами.

Среди добровольцев, которые отправились воевать за Украину, – сын депутата британского парламента.

Об этом пишет Evening Standart.

Это 30-летний Бен Грант – бывший спецназовец Королевской морской пехоты с опытом службы более 5 лет. Его мать – Хелен Грант, член британского парламента от Консервативной партии и советник Бориса Джонсона, в прошлом – министр спорта.

Грант решил ехать в Украину после того, как увидел кадры российской бомбардировки жилого дома, на которых был слышен детский крик.

"Я подумал: я отец троих детей, и если бы это были мои дети, я знаю, что я сделал бы – я пошел бы и дрался. Потом я подумал, что еще мне были бы нужны люди с боевым опытом, которые смогут прийти и помочь мне спасти мою семью", - рассказал он.

Он приехал в Украину вместе со своими сослуживцами.

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