Генштаб назвал новые потери оккупантов / фото REUTERS
Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют более 12 тыс. человек личного состава.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Также есть значительные потери техники:
- 362 танка;
- 1205 ББМ;
- 135 артиллерийских систем;
- 62 РСЗО;
- 33 средства ПВО;
- 58 самолетов;
- 83 вертолета;
- 585 единиц автомобильной техники;
- 3 корабля/катера;
- 60 цистерн с ППМ;
- 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Сегодня уже 12 марта, идет 17-й день войны. Путинская армия продолжает штурм украинских городов. Более того, враг пытается спровоцировать в Украине техногенную катастрофу.
По данным украинской разведки президент страны-агрессора владимир путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции, ответственность за которую якобы "припишут" Украине.