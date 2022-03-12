Генштаб назвал новые потери оккупантов / фото REUTERS

Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют более 12 тыс. человек личного состава.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также есть значительные потери техники:

  • 362 танка;
  • 1205 ББМ;
  • 135 артиллерийских систем;
  • 62 РСЗО;
  • 33 средства ПВО;
  • 58 самолетов;
  • 83 вертолета;
  • 585 единиц автомобильной техники;
  • 3 корабля/катера;
  • 60 цистерн с ППМ;
  • 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Сегодня уже 12 марта, идет 17-й день войны. Путинская армия продолжает штурм украинских городов. Более того, враг пытается спровоцировать в Украине техногенную катастрофу. 

По данным украинской разведки президент страны-агрессора владимир путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции, ответственность за которую якобы "припишут" Украине.

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