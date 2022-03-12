Украинской армии удалось уничтожить тысячи единиц техники и более 12 тыс. российских оккупантов.

Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют более 12 тыс. человек личного состава.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также есть значительные потери техники:

362 танка;

1205 ББМ;

135 артиллерийских систем;

62 РСЗО;

33 средства ПВО;

58 самолетов;

83 вертолета;

585 единиц автомобильной техники;

3 корабля/катера;

60 цистерн с ППМ;

7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Сегодня уже 12 марта, идет 17-й день войны. Путинская армия продолжает штурм украинских городов. Более того, враг пытается спровоцировать в Украине техногенную катастрофу.

По данным украинской разведки президент страны-агрессора владимир путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции, ответственность за которую якобы "припишут" Украине.

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