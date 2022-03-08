Бойцы территориальной обороны, херсонского и николаевского КОРДа и патрульной полиции успешно отражают атаки российской армии.

Национальная полиция показала, как украинцы уничтожают танк и БМП российских военных в Николаеве.

Видео обнародовано в официальном Telegram-канале правоохранителей.

"Ох и дали наши жару оккупантам в Николаеве. Точными выстрелами обезврежены вражеские танк и БМП. Горит-пылает. Атаки противника эффективно отражают бойцы территориальной обороны, херсонского и николаевского КОРДа и патрульной полиции. Все будет Украина", - говорится в посте.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве оккупанты нанесли ракетный удар по казарме, в результате чего погибли восемь человек и столько же пропали без вести.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на юге Украины развернулось такое национальное движение, которого там еще не видели.

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