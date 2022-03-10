Вчера удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров.

На сегодня запланировано шесть гуманитарных коридоров для эвакуации население, спасено уже около 35 тысяч человек.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

По его словам, вчера удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров.

"Из города Сумы, из городов и городков Киевской области и из Энергодара. Всего было спасено около 35 тысяч человек", - сказал президент.

На сегодня готовится шесть коридоров.

"Молимся, чтобы получилось вывезти людей еще из Мариуполя. Из Изюма. Из Волновахи. Вывезти в безопасные города нашей свободной Украины. И я уверен, что каждый украинец, в чьей помощи эти люди будут нуждаться, сделает все возможное, чтобы они чувствовали нашу заботу. Пока не смогут вернуться домой", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, из оккупированных Ирпеня и Ворзеля удалось вывезти более трех тысяч человек. Также более тысячи человек эвакуировались из Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

В Черкасской области автобус с эвакуированными попал в ДТП.

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