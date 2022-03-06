Глава Винницкой областной военной администрации призвал закрыть небо над Украиной.

Предварительно в результате сегодняшних авиаударов по Виннице пострадали 10 гражданских и военных.

Об этом сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram.

"Одиннадцатый день войны... Винницу атаковали с неба. У нас сегодня 10 пострадавших. И военные, и гражданские... это лишь предварительные данные", - отметил он.

Борзов призвал закрыть небо над Украиной.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, российские войска обстреляли ракетами аэропорт "Винница" и воинскую часть в Гавришовке. В результате взрывов произошел пожар.

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