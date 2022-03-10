Самый главный враг – это паника.

Идет 15-й день полномасштабной атаки РФ на мирную Украину. Для миллиона украинцев бомбоубежища стали вторым домом, а для кого-то и вовсе единственным.

По этой причине в Патрульной полиции Украины решили напомнить основные правила поведения в такой ситуации.

Что нельзя делать в подвальных помещениях или бомбоубежищах

Ходить по помещению без необходимости;

Шуметь;

Курить;

Самовольно заходить в служебные помещения;

Пытаться самовольно отключать или включать агрегаты специального оборудования убежища;

Открывать герметические защитные двери укрытия;

Зажигать открытый огонь, в том числе газовые лампы и свечи;

Приносить легковоспламеняющиеся вещества или вещества, у которых есть сильный запах.

В ведомстве отметили, что жизнь каждого украинца во многом зависит от правильных и умелых действий. Следите за сигналами оповещения и не мешкая идите к укрытиям.

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