Как вести себя в укрытиях и бомбоубежищах / фото УНИАН, Марина Григоренко
Идет 15-й день полномасштабной атаки РФ на мирную Украину. Для миллиона украинцев бомбоубежища стали вторым домом, а для кого-то и вовсе единственным.
По этой причине в Патрульной полиции Украины решили напомнить основные правила поведения в такой ситуации.
Что нельзя делать в подвальных помещениях или бомбоубежищах
- Ходить по помещению без необходимости;
- Шуметь;
- Курить;
- Самовольно заходить в служебные помещения;
- Пытаться самовольно отключать или включать агрегаты специального оборудования убежища;
- Открывать герметические защитные двери укрытия;
- Зажигать открытый огонь, в том числе газовые лампы и свечи;
- Приносить легковоспламеняющиеся вещества или вещества, у которых есть сильный запах.
В ведомстве отметили, что жизнь каждого украинца во многом зависит от правильных и умелых действий. Следите за сигналами оповещения и не мешкая идите к укрытиям.