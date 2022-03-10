Как вести себя в укрытиях и бомбоубежищах / фото УНИАН, Марина Григоренко

Идет 15-й день полномасштабной атаки РФ на мирную Украину. Для миллиона украинцев бомбоубежища стали вторым домом, а для кого-то и вовсе единственным.

По этой причине в Патрульной полиции Украины решили напомнить основные правила поведения в такой ситуации.

Что нельзя делать в подвальных помещениях или бомбоубежищах

  • Ходить по помещению без необходимости;
  • Шуметь;
  • Курить;
  • Самовольно заходить в служебные помещения;
  • Пытаться самовольно отключать или включать агрегаты специального оборудования убежища;
  • Открывать герметические защитные двери укрытия;
  • Зажигать открытый огонь, в том числе газовые лампы и свечи;
  • Приносить легковоспламеняющиеся вещества или вещества, у которых есть сильный запах.

В ведомстве отметили, что жизнь каждого украинца во многом зависит от правильных и умелых действий. Следите за сигналами оповещения и не мешкая идите к укрытиям.

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