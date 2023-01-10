Сергей Попко отметил, что система ПВО в столице Украины очень эффективна.

Небо над Киевом защищают зенитно-ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы. С их помощью эффективно сбивают ракеты и дроны, которыми россияне забрасывают столицу Украины.

"Это вооружение – современные системы ПВО, которые Украина продолжает получать от партнеров, а украинские защитники быстро ими овладевают и эффективно применяют. Лучшее тому доказательство – последняя атака на столицу "Шахедами", когда ПВО уничтожала 32 из 32 вражеских БПЛА ", – рассказал руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко в интервью ТСН.

При этом он призвал украинцев установить приложение "еПВО", чтобы помогать украинским военным.

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"Если вы увидели воздушную цель, то нужно открыть "еПВО" на телефоне. Затем – выбрать тип воздушной цели, направить смартфон в направлении движения цели и нажать большую красную кнопку. Через несколько секунд специалисты противовоздушной обороны увидят вашу отметку на карте. Приложение достаточно эффективно. Уже не одна ракета была сбита именно благодаря неравнодушным гражданам", - объяснил чиновник.

Кроме того, он напомнил, что скоро Украина получит систему Patriot, которая усилит украинскую ПВО. Также Попко рассказал, что Киев ведет переговоры о поставках различного вооружения для борьбы с ракетами и БПЛА россиян.

Системы ПВО Patriot для Украины - что известно

21 декабря 2022 года США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму в 1,85 миллиарда долларов, в который впервые вошли ЗРК Patriot.

5 января 2023 года Германия объявила о передаче Киеву еще одной батареи Patriot. Отмечается, что их должны поставить в первом квартале текущего года. Также речь шла о поставке около 40 бронетранспортеров Marder.

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