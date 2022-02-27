Уже четыре дня продолжается война в Украине, в результате которой гибнут мирные жители и военные.

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что подразделения постоянно привлекаются к ликвидации последствий вражеских обстрелов.

Противник бьет из всего имеющегося вооружения по жилым домам, детским садам, больницам, другим объектам инфраструктуры. К сожалению, гибнет гражданское население.

Так, в Харькове снаряд попал в 9-этажку, погибла женщина. В Сумах в результате вражеского обстрела погиб мужчина, ранена женщина. В Киевской области в пгт Бородянка Бучанского района в результате попадания снаряда в жилой дом погибли три человека. Два человека погибли и шесть пострадали в Киеве во время обстрела "высотки" и ангара. За минувшие сутки в Киеве погибли шестеро гражданских.

"Этот трагический список, к сожалению, пополняется. Поэтому мы обращаемся ко всем с просьбой не подвергать себя опасности. Находитесь по возможности в укрытиях. Следуйте предупредительным сигналам и рекомендациям местных органов власти", - говорят в ГСЧС.

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