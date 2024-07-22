Российские оккупанты перебрасывают дополнительные силы на Харьковщину для того, чтобы оттянуть часть украинских войск на это направление, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.
"Основной театр боевых действий с точки зрения наступления врага - это Донецкая область. Она такой и будет оставаться. Что касается Харьковщины, наш фронт стабилен, наши силы его удерживают", - сказал Мусиенко.
По его словам, враг просто подкрепляет свои позиции, чтобы нашим силам не удавалось проводить активные и эффективные контратаки, чтобы вытеснить противника оттуда.
"Они будут использовать этот момент - нависание с северного фланга, постоянно. Чтобы мы там удерживали наши силы. Чтобы мы там удерживали наши подразделения, которые используют снаряды, боеприпасы. И не применяли их там, где враг в полной мере наступает наиболее активно", - пояснил аналитик.
По мнению эксперта, несмотря на то, что враг перебрасывает новые группировки на Харьковщину - его резервы пока исчерпываются.
"Признаки этого есть. И я думаю, что они пойдут на определенную паузу. А где-то в октябре попытаются возобновить наступательные действия. И это наступление будет носить политико-пропагандистский характер. До конца года им надо продемонстрировать активность, что они владеют инициативой. Но она не закончится оперативно-стратегическими прорывами. Все, что российские войска могут достичь - они уже показали. Это успехи тактического уровня и не более. А фронт выглядит сейчас более стабильным, чем несколько месяцев назад", - добавил Мусиенко.
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По информации УНИАН, в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края, в результате чего на объекте возник пожар.
Между тем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить Макеевку и Стельмаховку, пытаются взять под контроль острова поймы левого берега реки Днепр и атакуют позиции наших воинов в Клещеевке и Ивановском.