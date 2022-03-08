Уже третий день Россия не предоставляет возможности открыть гуманитарный коридор Мариуполь - Запорожье.

На сегодня 5 тысяч гражданских покинули временно оккупированную часть Сумской области. Также оттуда удалось выехать еще 1 700 иностранным студентам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила на телемарафоне.

Она рассказала, что сегодня удалось открыть гуманитарный коридор Сумы - Полтава, потому что посредником был Красный крест.

"На сегодня 5 тысяч украинцев и украинок смогли покинуть временно оккупированную часть Сумской области и выехать в более безопасное место. Кроме того, 1 тыс. 700 иностранных студентов покинули Сумскую область и поехали в направлении Полтавы, а затем на Львовщину и далее в Европу", - отметила Верещук.

Также она сообщила, что сегодня снова не удалось открыть гуманитарный коридор Мариуполь - Запорожье.

"Третий день город в полной осаде, третий день мы просим и требуем от РФ, от мирового сообщества, открыть гуманитарный коридор. Третий день наш груз обстреливают, мы не можем добраться туда, люди реально в катастрофической ситуации - там не хватает воды, там нет света, связи - и это 300 тысяч человек, которые на сегодня стали заложниками тех, кто обрекает на смерть детей, инсулинозависимых, онкобольных, женщин - совершенно гражданских людей, которые не воюют, которые хотят уехать", - подчеркнула Верещук.

Завтра Украина будет в очередной раз обращаться к России и требовать коридора из Мариуполя в Запорожье. Верещук рассказала, что уже несколько дней украинский гуманитарный груз выезжает в Мариуполь, однако доехать не удается.

"Подъехав к Родам, там нас останавливают встречным огнем враги, которые не хотят, чтобы до Мариуполя достался груз - 90 тонн воды, медикаментов и таких необходимых продуктов", - подчеркнула она.

Верещук отметила, что и она, и президент Украины Владимир Зеленский, и мировые лидеры обращаются к РФ о предоставлении коридора. По ее словам, в Мариуполе находятся 70 граждан Турции .

"Господин Эрдоган обращался к господину Путину, но ничего не помогает", - сказала Верещук. При этом она напомнила, что вчера, 7 марта, от обезвоживания умер маленький ребенок. "В 21 веке умер в Мариуполе от обезвоживания", - подчеркнула Верещук.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские оккупанты попытались прорваться в Мариуполь гуманитарным коридором.

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