Сергей Братчук отметил, что таким образом россияне пытаются отвлечь внимание от Донбасса.

Десятки российских ракет ударили по Украине ранним утром в субботу, 25 июня. Враг пытается отвлечь внимание от Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Почему враг атакует ракетами, артиллерией и авиацией? Думаю, что это отвлекающий маневр от тех основных территорий, где ведутся самые тяжелые бои, куда враг бросил все свои усилия. Речь о Луганщине и Донбассе. Поэтому попытки атаковать ракетами наши объекты и инфраструктуры наши подразделения в Черниговской и Николаевской областях – отвлекающие маневры", - заявил Братчук.

По его словам, таки образом россияне пытаются создать проблемы с переброской подразделений Вооруженных Сил на соответствующие направления.

Ракетный удар по Украине 25 июня - что известно

Утром, 25 июня, оккупанты атаковали украинские города с воздуха, земли и моря. Пока известно об ударах по Житомирской, Львовской, Черниговской, Хмельницкой области. Днепропетровская область - под артиллерийским огнем.

С территории Беларуси враг запустил 24 ракеты по Житомирщине. По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, были обстреляны военные объекты в городе и окрестностях.

Около 5:00 субботы российские оккупанты нанесли ракетные удары с воздуха и земли по военному поселку Десна Черниговской области. Всего захватчики выпустили 20 ракет с территории Беларуси.

Кроме того, российские войска выпустили из Черного моря шесть ракет по военному объекту в Яворовском районе Львовской области, две удалось сбить. Также под удар попал Николаев.

Во время воздушной тревоги утром 25 июня силами ПВО были сбиты две ракеты над Хмельницкой областью.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на массированные ракетные удары РФ по нескольким украинским городам. Он указал, что у россиян просто много ракет.

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