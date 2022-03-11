Они должны возобновить работу после стабилизации ситуации.

Из-за взрывов в Луцке в городе временно не работают две котельни.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственного коммунального предприятия "Луцктепло" в Facebook.

"В связи со взрывами в Луцке временно была прекращена работа двух котельных на ул. Карбышева и ул. Арцеулова. Возобновление работы котельных - после стабилизации ситуации", - говорится в заметке.

На своей странице в Facebook сообщил глава Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко сообщил, что по предварительной информации, жертв в результате авианалета врага на Луцк нет.

"Утром в 05:45 11 марта 2022 года, на аэродроме вблизи Луцка прозвучали взрывы. По предварительной информации, жертв нет. Пока ликвидируется пожар. Все обстоятельства устанавливаются. На месте работают соответствующие службы", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о взрывах в стороне аэродрома. Также Взрывы зафиксировали в Днепре. Всего было три взрыва - попадание возле детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажное обувную фабрику с последующим горением.

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