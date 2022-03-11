Удар был нанесен по аэропорту.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе прогремели взрывы.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Враг нанес удар по Франковску. Пожалуйста, не распространяйте фото и видео взрывов! Разбираемся, почему не сработала система тревоги", - отметил Марцинкив.

В видеообращении он, в частности, отметил, что удар был нанесен по аэропорту.

Кроме того, он призвал людей, которые живут возле аэропорта укрыться в укрытиях и не подходить к окнам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о взрывах в стороне аэродрома. В результате бомбардировки две котельные временно прекратили свою работу, из-за чего люди остались без тепла. Предварительно, жертв нет.

Также взрывы зафиксировали в Днепре. Всего было три взрыва - попадание возле детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажное обувную фабрику с последующим горением. В результате бомбардировки есть погибшие.

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