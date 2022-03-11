Сергей Гайдай отметил, что оккупанты повредили газоводы.

Российские оккупанты продолжают уничтожать города в Луганской области. В результате обстрелов пострадали люди.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

Согласно обнародованным данным, в результате обстрелов поврежден газовод и возникло несколько пожаров.

Ситуация в Луганской области:

Рубежное:

пожар в доме престарелых и частный дом на улице Владимирская;

на улице Руденко перебит газовод.

Северодонецк:

в районе улицы Курчатова один человек получил ранение;

на улице Вилесова пожар в квартире;

на проспекте Гвардейском пожар в квартире;

в районе улицы Гагарина загорелось авто;

на улице Гагарина пожар в квартире;

на улице Курчатова пожар в квартире;

на Строителей пожар на автостоянке;

на Сиротино поджар в гаражах;

на улице Гоголя один человек получил ранение;

Кременная:

на улице Автопарковой произошел пожар в одноэтажном частном доме.

Лисичанск:

в Молодежном поджар в квартире;

на улице Октябрьской пожар в квартире;

на улице Октябрьской перебит газовод.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в области постоянно продолжаются бои. В результате обесточены 27 населенных пунктов полностью, 11 частично, всего это 115 461 потребителей. Нет газа, воды, отопления. Есть силы и вера в победу! Каждый день Луганщина выходит на митинги против российской оккупации

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