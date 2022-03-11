В Северодонецке в результате обстрела загорелась квартира/фото Сергей Гайдай
Российские оккупанты продолжают уничтожать города в Луганской области. В результате обстрелов пострадали люди.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.
Согласно обнародованным данным, в результате обстрелов поврежден газовод и возникло несколько пожаров.
Ситуация в Луганской области:
Рубежное:
- пожар в доме престарелых и частный дом на улице Владимирская;
- на улице Руденко перебит газовод.
Северодонецк:
- в районе улицы Курчатова один человек получил ранение;
- на улице Вилесова пожар в квартире;
- на проспекте Гвардейском пожар в квартире;
- в районе улицы Гагарина загорелось авто;
- на улице Гагарина пожар в квартире;
- на улице Курчатова пожар в квартире;
- на Строителей пожар на автостоянке;
- на Сиротино поджар в гаражах;
- на улице Гоголя один человек получил ранение;
Кременная:
- на улице Автопарковой произошел пожар в одноэтажном частном доме.
- Лисичанск:
- в Молодежном поджар в квартире;
- на улице Октябрьской пожар в квартире;
- на улице Октябрьской перебит газовод.
Как ранее сообщал УНИАН, председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в области постоянно продолжаются бои. В результате обесточены 27 населенных пунктов полностью, 11 частично, всего это 115 461 потребителей. Нет газа, воды, отопления. Есть силы и вера в победу! Каждый день Луганщина выходит на митинги против российской оккупации