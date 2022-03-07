Российское руководство заблаговременно и сознательно планировало тактику "выжженной земли", отметил секретарь СНБО.

Война с Украиной запустила процесс ликвидации самого путинского режима, трибунал над российскими преступниками будет показательным для РФ.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Вооруженные силы Украины, ТРО, Национальная гвардия, полиция, СБУ, разведка, пограничники, ГСЧС, наши героические медики, волонтеры и десятки тысяч других причастных к организации сопротивления делали и делают все, чтобы мы встретили это утро и продолжили нашу справедливую борьбу", - подчеркнул он.

По словам Данилова, это утро подтвердило то, что украинцы поняли с первых дней войны, - российское руководство заблаговременно и сознательно планировало тактику "выжженной земли", полного игнорирования международного права, стало на путь совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

"В пять утра российские оккупационные войска применили "Смерч" против мирных жителей города Николаев. В результате обстрела – пожары и разрушения. Кроме этого, также вчера, российские оккупанты, продолжая "черный список" своих преступлений, нанесли ракетный удар по гражданскому аэродрому в Виннице, обстреливали беззащитных людей, которые эвакуировались из Бучи и Ирпеня. Бомбили города Малин, Овруч, Коростень", - рассказал секретарь СНБО.

По его мнению, будущий трибунал над российскими преступниками станет показательным как для всего мира, так и для самой России, поскольку война с Украиной, помимо всего прочего, запустила процесс ликвидации самого путинского режима.

"Никогда не воюйте с Украиной, наш народ прошел в течение тысячелетий нечеловеческие испытания, перемолол не одну империю и от этого стал только крепче и выносливее, так будет и сейчас! Вы убиваете наших детей, женщин, пожилых людей! Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем", - заявил Данилов.

Он добавил, что враг нигде не спрячется: "ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале".

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину. Затем Верховная Рада поддержала введение в Украине военного положения.

Противник обстреливал военные объекты, а позже использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов. Не раз были атакованы, в частности, Киев, Харьков и Мариуполь.

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