Украинская авиация также нанесла сокрушительный удар по двум крупным колоннам российской техники.

10 марта Украина поразила 10 российских военных самолетов, а также украинская авиация нанесла сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники оккупантов.

Об этом ночью 11 марта сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

В частности, по предварительной информации, Украина разбила целый полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, БМП, "Грады" и прочее.

Относительно самолетов, зенитные ракетные войска Воздушных сил информируют о поражении четырех воздушных целей: предварительно, трех штурмовиков Су-25 оккупантов, а также Су-34, который в конце концов не долетел до собственного аэродрома и упал на территории России.

По информации авиации Воздушных сил, также поражены по меньшей мере четыре воздушные цели - преимущественно самолеты Су-25.

Есть данные и от подразделений Сухопутных войск, подтвержденные фотоматериалами: на разных направлениях сбили два штурмовика оккупантов Су-25, один из них - американским "Стингером".

"Поэтому имеем данные о поражении десяти самолетов российских фашистов, которые бомбили мирные города украинцев. Информация будет уточнена и обнародована на официальных источниках. А пока загибаем пальцы и добавляем потенциальные авиационные потери оккупантов к вчера обнародованной воздушными силами информации. Не будем забывать и о работе авиационных беспилотных комплексов "Байрактар ТБ-2", которые сегодня уничтожили ЗРК Бук М-1 и другие цели", - отмечают в командовании.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Генштаб ВСУ, в течение дня 10 марта оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

В связи со значительными потерями личного состава и снижением темпов наступления российские войска продолжают формировать резерв на территории РФ.

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