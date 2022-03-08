Оккупанты захватили две пожарно-спасательные части.

За прошедшие сутки в результате обстрелов российской армией подразделений ГСЧС погибли 12 человек, травмированы 24.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Кроме того, уничтожено 39 зданий, повреждено 24 здания, захвачены две пожарно-спасательные части.

На захваченной территории функционирует 121 пожарно-спасательное подразделение.

Также уничтожены 55 единиц техники, захвачены две единицы, а повреждены 15 единиц техники.

Напомним, 24 февраля рано утром российские войска ворвались на украинскую территорию. Позже Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.

Противник обстреливал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, в частности, атаковал Киев, Харьков и Мариуполь.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в украинском государстве за время войны с Россией уже погибли 406 человек.

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