Служба безопасности продолжает обнаруживать предателей Украины.

Служба безопасности Украины вместе с ВСУ стоит на страже нашего государства в этот тяжелый военный период. Недавно она рассказала о поимке пяти агентов РФ, а теперь поделилась похожим отчетом. СБУ вычислила и задержала пособников оккупантов и наводчиков российской артиллерии в Донецкой области.

Об этом Служба безопасности рассказала на своей официальной странице на Facebook. В Донецкой области сотрудники спецслужб арестовали двоих пособников оккупантов. Первый — местная жительница, которая передавала данные про технику и передислокацию ВСУ так называемому "депутату 2 созыва Народного совета ДНР" через запрещенную в Украине соцсеть. Второй — бывший полицейский из Славянска. Он отправлял информацию о передвижении военных ВСУ вблизи города и горы Карачун. За это боевики ДНР пообещали предателю одну из руководящих должностей в оккупационной администрации после захвата территории.

Двух наводчиков артиллерии схватили в Северодонецке. Первый из них действовал по поручению боевика по прозвищу "Илья", который сейчас воюет против ВСУ в составе второго армейского корпуса войск РФ. Предатель фиксировал перемещение техники и украинских военных, а потом передавал врагу. Второй житель Северодонецка готовился передать оккупантам разведданные. Его действиями руководил все тот же "Илья".

В Луганской области СБУ готовится допросить пленных, а на Полтавщине трех украинцев обвинили в госизмене. Они принимали участие в российской пропаганде: призывали наших солдат не сопротивляться и переходить на сторону врага.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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