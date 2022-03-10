В Турции также вспомнили встречу лицом к лицу между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Чавушоглу сказал об этом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, выступая в четверг на пресс-конференции в Анталии после трехсторонней встречи министров иностранных дел Украины, России и Турции, передает CNN.

"Говорят, что Зеленский готов к такой встрече, и Путин в принципе не против. Путин также сообщил об этой идее президенту Эрдогану", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

Чавушоглу также сказал, что встреча лицом к лицу между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и его российским коллегой Сергеем Лавровым, организованная и проведенная ранее в четверг в Турции и не приведшая к каким-либо прорывам, была, по крайней мере, началом.

"Никто не должен ожидать чудес от одной встречи, но встреча на уровне министров — это важное начало", — сказал министр иностранных дел Турции.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что считает себя врагом №1 для Путина.

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