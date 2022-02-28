Европа уже предоставила временное пристанище десяткам детей и женщин.

Министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги четырех дней борьбы украинцев против российских оккупантов.

"96 часов сопротивления. 4 суток доблести, мужества, самоотверженности и веры", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам министра, вчера произошел настоящий слом, ведь война стала европейской, ее наконец так осознали.

"Уже сейчас пол-Европы собирает, пакует, везет нам оружие и средства бронезащиты. Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился. Увеличились ее масштабы", - подчеркнул Резников.

Также, продолжил он, Европа уже дала временный приют десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего, – нашим детям и мамам. Без всяких формальностей.

"Сейчас на Западе у нас на самом деле нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой", - заявил он.

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