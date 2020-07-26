ВСУ готовы дать отпор противнику в случае нарушения договоренностей - Хомчак

Главнокомандующий ВСУ призвал не поддаваться управляемым провокациям и гибридным проявлениям паники.

Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для этого созданы соответствующие дополнительные резервы.

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Об этом говорится в заявлении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, размещенном на сайте Министерства обороны Украины.

"Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения", - отметил он.

Хомчак подчеркнул, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих права, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры.

Главнокомандующий ВСУ призвал не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявлениям паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска и своих защитников.

"Вооруженные силы Украины всегда будут верны присяге украинскому народу и надеюсь, что данная масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие, позволит нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше для достижения долгожданного мира", - добавил Хомчак.

Как сообщал УНИАН, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

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