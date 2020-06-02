Под Марьинкой вражеский снайпер ранил украинского военного

Военному оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

В результате обстрелов террористов вблизи Марьинки украинский военный получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил на страничке в Facebook.

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"Сегодня, 2 июня, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.

Военному оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Ранее УНИАН сообщал, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и применили беспилотный летательный аппарат. Один украинский военный получил ранения.

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