В Зайцево после обстрела горят дома – СМИ

В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что "разбираются" с ситуацией и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о пожаре.

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ в поселке Зайцево Донецкой области произошло возгорание поля, огонь перекинулся на дома.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Радио Свобода Донбасс.Реалии.

"По свидетельствам очевидцев, горит минимум 10 дворов. К тушению огня привлечены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военные Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

На запрос журналистов в штабе Операции Объединенных сил сообщили, что "разбираются" с ситуацией и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о пожаре.

ГСЧС и полиция Донетчины не сообщают о пожаре.

Как сообщал УНИАН, 24 июля ГСЧС сообщила, что лесной пожар, который возник 22 июля в результате обстрела в Новоайдарском районе Луганской области, полностью потушен. Он начался в результате обстрела поблизости села Лопаскино Новоайдарского района Луганской области и дальнейшего возгорания сухой травы и молодого леса.

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