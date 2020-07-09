В МИД считают прямой диалог с Россией главным условием для "прорыва" на Донбассе

По словам министра, РФ настаивает на переговорах с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо начать прямой диалог с Российской Федерацией.

Читайте такжеПрокуроры расследуют участие наемников из Франции в войне против УкраиныСвое мнение по этому поводу он высказал в интервью «Голосу Америки».

Министр считает, что такой диалог помог бы достичь прогресса по многим вопросам. Однако, как он отметил, Россия отказывается от прямого диалога, настаивая на переговорах с так называемыми «Л/ДНР».

«Есть один вопрос, который блокирует все. Если его решить, можно двигаться вперед. Этот вопрос – прямой диалог. Россия настаивает, что мы должны вести переговоры исключительно с так называемыми «ДНР» и «ЛНР», а мы настаиваем, что должны вести прямой диалог с Российской Федерацией и искать решение с ними. Удалось бы достичь прорыва во многих вопросах, если бы смогли решить эту проблему. Пока решения нет», – сказал Кулеба.

Ранее УНИАН писал, что Россия отказалась подписывать согласованные Украиной, Германией и Францией рекомендации для ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

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