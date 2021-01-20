В частности, была обнаружена боевая противопехотная фугасная мина нажимного действия (ПМН-2) и три фрагмента противопехотной осколочной мины натяжного действия (ПОМ-2-Р1) после детонации.

В Луганской области правоохранители обнаружили боеприпасы российского производства, оставленные оккупантами вблизи поселка Трехизбенка.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Прокурорами Луганской областной прокуратуры совместно со следователями управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях задокументирован очередной факт, подтверждающий присутствие на временно оккупированной территории Луганской области вооруженных формирований Российской Федерации и поставки вооружения страной-агрессором", - говорится в сообщении.

В частности, на прежних позициях вооруженных формирований РФ в Луганской области, которые дислоцировались вблизи поселка Трехизбенка Новоайдарского района, правоохранители обнаружили боеприпасы российского производства - боевую противопехотную фугасную мину нажимного действия (ПМН-2) и три фрагмента противопехотной осколочной мины натяжного действия (ПОМ-2 Р1) после детонации.

Как заявили в ООС, средства поражения такого типа не состоят на вооружении Вооруженных сил Украины и применяются представителями Вооруженных сил РФ и их наемниками на Донбассе для запугивания местного населения и осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины.

Кроме того, данное вооружение на основании его конструктивных характеристик запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенцией и Конвенцией о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

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"Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) при процессуальном руководстве управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.

При этом противопехотная фугасная мина нажимного действия ПМН-2 обезврежена взрывотехниками ГУ Нацполиции в Луганской области на месте.

Российская агрессия: оккупация Крыма и война на Донбассе

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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Автор: Виталий Саенко