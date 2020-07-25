В столичный госпиталь авиацией доставили 13 бойцов, раненых на Донбассе (фото)

В ВСУ уверяют, что состояние эвакуированных защитников - удовлетворительное.

В пятницу из Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьков) в столичный Национальный Военно-медицинский клинический центр были доставлены 13 бойцов, раненных в ходе Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщается на странице Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

Как отмечается, раненые и больные военнослужащие проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военных к следующему этапу лечения.

"Так, военно-транспортным самолетом Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26 тринадцать военнослужащих, которые получили огнестрельные ранения в районе осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, прибыли на военную площадку аэродрома Борисполь, а впоследствии специализированным транспортом их доставили в Национальный Военно-медицинский клинический центр ГВКГ, расположенный в городе Киев", - говорится в сообщении.

Сейчас украинские защитники размещены в профильных отделениях центра и проходят диагностическое обследование. Их состояние - удовлетворительное.

По информации волонтера Натальи Воронковой, раненых с самолета доставили девятью каретами "скорой". "13 раненых и только 4 из них смогли сидеть и передвигаться самостоятельно. К сожалению, как всегда есть те, кто попадет в реанимацию после перелета на санитарном самолете (это же нагрузка для раненых). Кое-кто через несколько дней будет переведен в обычные палаты, за жизнь остальных врачи будут продолжать бороться в реанимации", - отметила она в Facebook.

Как сообщал УНИАН, журналисты узнали мнение украинских военных о новом перемирии на Донбассе.

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