Хомчак выехал на Донбасс из-за убийства оккупантами военного медика во время эвакуации погибшего

Вчера боевики убили военного медика и ранили двух украинских военных, которые проводили эвакуацию тела бойца ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выехал на Донбасс в связи с обстрелом, который совершили боевики по эвукационной группе украинских военных в районе Зайцево Донецкой области.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, также на место выехал заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что вчерашний обстрел украинских военных, которые хотели забрать тело погибшего бойца с поля боя, – «это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков».

По словам президента, не может быть никакого двойного толкования, когда есть конкретное умышленное преступление.

Глава государства подчеркнул, что война будет продолжаться, пока с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима «тишина» по белых касках и по медикам.

«Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых криминальных анклавов. Украина должна всегда знать цену «обещаниям» той стороны», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 13 июля около 15:40 боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе из засады обстреляли группу украинских военных, которые проводили эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево.

Вследствие вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование (контузия).

Сегодня, 14 июля, командир 35-й бригады полковник Николай Палас заявил, что раненый сержант и тело погибшего военного медика до сих пор находятся на поле боя.

Убитого, которого пыталась эвакуировать группа, забрали подконтрольные России боевики.

Ведутся переговоры относительно эвакуации раненого и тела погибшего медика.

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